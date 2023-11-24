النشرة الدينية.. حكم طلاق مريض الوسواس القهري وأسباب تنجي العبد من النار يوم القيامة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء يوم الجمعة قصير.. مكتوب ومستجاب



هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل



مفتي الجمهورية يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للإدارة الدينية



الأوقاف: برامج تدريبية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي



حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا.. دار الإفتاء تجيب



أسباب تنجي العبد من النار يوم القيامة.. خطيب الأوقاف يكشف عنها



خطيب المسجد الحرام: الحكمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء



لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات.. صور

