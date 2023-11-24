محافظ جنوب سيناء يشارك في مقرأة المصلين بمسجد السلام بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مقرأة المصلين، التي تنظمها وزارة الأوقاف علي مستوى الجمهورية، عقب أداء صلاة الجمعة مباشرة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وسط المصلين من أهالي المدينة وزوارها بحضور القيادات التنفيذية ومدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وتم قراءة سورة الأعلى واختتمت الجلسة بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم.

وكانت انطلقت ، مقارئ القرآن الكريم للجمهور في المساجد بوزارة الأوقاف، حيث قررت وزارة الأوقاف، إقامتها عقب صلاة الجمعة أسبوعيا ، بناء على رغبة الكثير من رواد المساجد.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد 2451 مقرأة جمهور بمساجد الجمهورية موزعة على المديريات الإقليمية بمشاركة تزيد على خمسين ألف من محبي كتاب الله عز وجل.

مقراة الجمهور

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