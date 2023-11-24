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رئيس التحرير
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حرب غزة كادت تُنهي حياته| حكاية جهاز مزروع في جسد نتنياهو.. يعاني من مرض خطير

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

تشهد الأيام الأخيرة، جدلاً كبيراً حول الصحة القلبية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أدى الهجوم الفلسطيني في أكتوبر الماضي إلى تدهور حالته الصحية. 

وفي سياق تطوير التقنيات الطبية، يأخذ جهاز تنظيم ضربات القلب دورًا بارزًا في التحكم في نبضات القلب وضمان الصحة القلبية المستدامة.

جهاز تنظيم ضربات القلب: الوضع الصحي لرئيس وزراء الاحتلال

وفي سياق الرعاية الصحية، أثارت حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اهتمام الرأي العام بعد الضربة التي تعرض لها الاحتلال. 

ويُعتبر جهاز تنظيم ضربات القلب الذي زُرع في جسده خطوة حيوية للسيطرة على اضطرابات نبضاته.


 

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