فيديو.. وفد حملة السيسي يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش

زار وفد من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، مرافقين أكبر قافلة مساعدات مصرية متجهة إلى قطاع غزة.

وتفقد وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مصابي غزة الموجودين في مستشفى العريش، للاطمئنان على صحتهم، وقدّم لهم الهدايا، مؤكدين حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في الأشقاء الفلسطينيين وصولاً للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بأهمية دعم الأشقاء في فلسطين، وتوجيهه للحملة بتوجيه كل التبرعات الواردة لها لدعم الأشقاء في قطاع.

