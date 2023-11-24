813 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 813 مليون درهم.

التصرفات العقارية

وشهدت الدائرة تسجيل 216 مبايعة بقيمة 604.46 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 95.52 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 508.94 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25.53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 7.6 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17.39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9.12 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8.31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 77.45 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 12.89 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38.56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 121 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 31.27 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 89.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9.2 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 8.7 مليون درهم.

منطقة جزيرة

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 88.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 28.25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.