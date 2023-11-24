سفارة الإمارات في لاهاي: نرفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني

قالت سفارة دولة الإمارات في لاهاي الهولندية ، اليوم الجمعة، أن دولة ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة.

وأعربت سفارة دولة الإمارات في لاهاي عن تضامن دولة الإمارات مع الأردن بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته.



ولفتت السفارة الإماراتية في لاهاي أن تصريحات البرلماني الهولندي بشأن تهجير الفلسطينيين تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للأردن وهي "مرفوضة ومدانة".



كما ادانت السفارة التصريحات غير المسؤولة للبرلماني الهولندي غيرت فيلدرز بشأن التحريض على تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن.