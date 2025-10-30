إيه الجنان دا.. انفعال محمد العدل بسبب مصرع مصورين في تصوير إعلان

علّق المنتج محمد العدل على حادث وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تصوير إعلان في مدينة بورسعيد، بعدما سقطا من أعلى ونش، مؤكدًا أن الواقعة تعكس غياب التأمين والحماية للعاملين في مجال التصوير والإنتاج.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "لا استطيع الاستيعاب كيف نفقد اثنين من مصورينا لأن هناك من لم يؤمن لهم كرين يعملوا به وركبهم ونش

وازاى الانتاج وافق ؟؟؟.. ايه الجنون اللى احنا وصلنا له ده؟؟ ربنا يصبر محبيهم ويرحمهم".

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

وكشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما رافعة أحمال بدون حماية.

قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».