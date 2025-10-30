أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا

قال نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إن الحزب منذ إنشائه كان له هدف واحد بخلاف الهدف السياسي، وهو التلاحم مع المواطنين والاشتباك مع مشاكله والتكافل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، للقائمة الوطنية من أجل مصر بالجيزة حيث يشهد المؤتمر حضور موسع من أحزاب القائمة الوطنية ومرشحيها عن محافظة الجيزة، على رأسهم النائب محمد أبو العينين والنائب مصطفى بكري، ومحمد سعفان، أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد.

وأضاف "عبد الهادي" أن حزب حماة الوطن يدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجهها وكان الحزب داعما قويا للقضية الفلسطينية.

وأشار أمين حزب حماة الوطن إلى دور الحزب الاجتماعي المتمثل في دعم الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن مؤتمر اليوم كان سيحييه مطرب شهير لكن تم الغاءه بسبب المقابل المرتفع الذي طلبه وفضل توجييه المبلغ لدعم أهالينا.

ووجه التحية للرئيس السيسي صاحب التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر .