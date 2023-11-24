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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوفد الأمني المصري يشرف على عملية نقل الأسرى الفلسطينيين.. فيديو

الوفد الأمني المصري
الوفد الأمني المصري يشرف على عملية نقل الأسرى الفلسطينيين

أفادت مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن الوفد الأمني المصري يشرف على عملية نقل الأسرى الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، أفاد نبأ عاجل بإصابة فتى فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط سجن عوفر، المقرر اخراج الفلسطينيين المعتقلين منه.

أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة أن ما اتفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وأضاف الصليب الأحمر، أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

أكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

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