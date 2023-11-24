عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرثا محروس : أشعر بفخر واعتزاز لدعمي الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لكافة الحضور المشاركين بمؤتمر المنوفية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة النساء المشاركات في فعاليات المؤتمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية بمركز أشمون، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.


وعبرت نائبة التنسيقية عن سعادتها بتواجدها اليوم مع قادة مصر العظماء الحاضرين بمؤتمر اليوم المنوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائله: "لولا ضيق الوقت لتمكنا من سماع كلمة كل قيادي من المنصة الكريمة، وأن كل كرسي تاريخ ورحلة حاول فيها البناء من أجل مساندة الوطن، ولكن باختلاف التفكير من حزب لأخر، ولكن اليوم يجتمعون من أجل الوطن، وعلى الرغم من اختلاف أيديولوجيات كافة اطياف الشعب المصري إلا أننا يجب علينا أن نتشارك ونتعاون من أجل مصر".

وأشارت نائبة التنسيقية: أننا اليوم بدأنا من محافظة المنوفية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسنكمل ما بدأناه في كافة ربوع الجمهورية، وأننا سنستمر على الرغم من كافة التحديات والصعوبات التي نواجهها.

وأكدت محروس على دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح نحو الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس السيسي قدم إلى مصر في وقت بالغ الصعوبة ويتميز بأصالته وحبه وفداءه للوطن، وعلى الرغم من اختلافنا إلا أننا يجب علينا المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، لافتة أن حضور اليوم يبلغون ما يقرب من 1500 شخص، أي يقدمون 1500 رسالة أمانة وحب للوطن، موجهه نداء لكل أب أسرة بحث أسرته على المشاركة في الانتخابات.


وأوضحت أننا ما زلنا مستمرين في دعم الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه اتجاه القضية الفلسطينية، ومن أجل أشقائنا في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة السيسي مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية قبل الفلسطينيين أنفسهم.

وأضافت: "جمهورية المنوفية صانعة الرجال، وأننا ندرك تمامًا أن الدولة المصرية لن تقف على قدم وساق إلا برفقة شعبها، وأن شعبها يحافظ على أرضها وعرضها وقت المحن والشدائد".

وتابعت نائبة التنسيقية أن تشعر بالفخر والاعتزاز بتواجدها في هذا المؤتمر الحافل ىوسط أهل المنوفية الكرام، لإعلان دعمها للرئيس السيسي.

عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الجمهورية الجديدة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

موضوعات متعلقة

هنية: هذا الموقف كان واضحا في خطاب الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين

الإصلاح والنهضة : ندعم السيسي لجدارته في مواجهة التحديات .. وزعيم استثنائي

ترشيحاتنا

لطمة قوية لتجار الدولار.. حكاية 500 مليون تعتزم البحرين ضخها في مصر

إسماعيل هنية: حماس تمثل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وأراضيها العربية

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي

نوفمبر شهر الخير بجامعة القاهرة.. الخشت يوزع المكافآت على العاملين

حماس : الموقف المصري أحبط خطة الاحتلال الصهيوني .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لعلاج الإمساك بمشروبات طبيعية

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

فيديو

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ