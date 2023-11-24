مرثا محروس : أشعر بفخر واعتزاز لدعمي الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم

وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لكافة الحضور المشاركين بمؤتمر المنوفية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة النساء المشاركات في فعاليات المؤتمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية بمركز أشمون، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.



وعبرت نائبة التنسيقية عن سعادتها بتواجدها اليوم مع قادة مصر العظماء الحاضرين بمؤتمر اليوم المنوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائله: "لولا ضيق الوقت لتمكنا من سماع كلمة كل قيادي من المنصة الكريمة، وأن كل كرسي تاريخ ورحلة حاول فيها البناء من أجل مساندة الوطن، ولكن باختلاف التفكير من حزب لأخر، ولكن اليوم يجتمعون من أجل الوطن، وعلى الرغم من اختلاف أيديولوجيات كافة اطياف الشعب المصري إلا أننا يجب علينا أن نتشارك ونتعاون من أجل مصر".

وأشارت نائبة التنسيقية: أننا اليوم بدأنا من محافظة المنوفية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسنكمل ما بدأناه في كافة ربوع الجمهورية، وأننا سنستمر على الرغم من كافة التحديات والصعوبات التي نواجهها.

وأكدت محروس على دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح نحو الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس السيسي قدم إلى مصر في وقت بالغ الصعوبة ويتميز بأصالته وحبه وفداءه للوطن، وعلى الرغم من اختلافنا إلا أننا يجب علينا المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، لافتة أن حضور اليوم يبلغون ما يقرب من 1500 شخص، أي يقدمون 1500 رسالة أمانة وحب للوطن، موجهه نداء لكل أب أسرة بحث أسرته على المشاركة في الانتخابات.



وأوضحت أننا ما زلنا مستمرين في دعم الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه اتجاه القضية الفلسطينية، ومن أجل أشقائنا في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة السيسي مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية قبل الفلسطينيين أنفسهم.

وأضافت: "جمهورية المنوفية صانعة الرجال، وأننا ندرك تمامًا أن الدولة المصرية لن تقف على قدم وساق إلا برفقة شعبها، وأن شعبها يحافظ على أرضها وعرضها وقت المحن والشدائد".

وتابعت نائبة التنسيقية أن تشعر بالفخر والاعتزاز بتواجدها في هذا المؤتمر الحافل ىوسط أهل المنوفية الكرام، لإعلان دعمها للرئيس السيسي.