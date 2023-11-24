تعبان نفسيًا وعضويًا.. مصور تامر حسني يكشف تفاصيل معاناته بعد الإصابة بالاكتئاب

نشر المصور الخاص للفنان تامر حسني، عدة صور من حفل زفاف أحياه الفنان أمس الخميس 23 نوفمبر، بعد فترة من المعاناة من الاكتئاب خلال الأيام الماضية بسبب مشاهد العنف في الحرب على قطاع غزة.

وكتب مصور تامر حسني، في تعليقه عبر تطبيق انستجرام: «اول فرح لتيمو بعد فترة اكتئاب طويله بس للاسف هو لسه تعبان و تعبان اوي نفسياً و عضوياً حتى لو في الصور بيضحك الناس ملهاش ذنب بس مجرد ما ركب العربيه زعلت اوي عليه بس كنت واحشنا يا تيمووووو شده و تزول يا حبيبي ياما عديت بأصعب ربنا معاك يا حبيبي».

اعتذار تامر حسني عن جولة عالمية

الفنان تامر حسني من أول يوم لأحداث غزة اعتذر عن جولة عالمية مكونة من ٢٠ حفلة في مختلف بلدان العالم و٤ حفلات زفاف وأوقف تحضيرات فيلمه القادم وأوقف استكمال إصدار ألبومه الأخير هرمون السعادة و قام بحملتين تبرعات مع الهلال الأحمر.



كما سخر تامر حسني جميع حساباته على السوشيال ميديا لدعم أطفال وأهل غزه حتى دعم كل من حزن عليهم بكل ما يملك حتى مرض نفسياً هو الآخر .

تمنياتنا للفنان تامر حسني بالشفاء العاجل و تلبية نداء جمهوره بأن يعود و يطمئنهم على حالته الصحية.

أعمال تامر حسني

في سياق آخر كان أحدث أعمال امر حسني، هو فيلم تاج، الذي حقق نجاح كبير وإيرادات عالية بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.