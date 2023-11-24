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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج علاجي مكثف لـ سيف عيسى بطل التايكوندو

سيف عيسى
سيف عيسى

يخضع سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو لبرنامج علاجي خلال الفترة الحالية والذي يستمر لمدة شهرين للتعافي من الإصابة التي يعاني منها اللاعب. 

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وتعرض البطل الأولمبي سيف عيسى لإصابة بمزق في أربطة وجه القدم اليمني والتي تعرض لها اللاعب منذ فترة ويخضع حاليا لتفيذ برنامج علاجي مكثف يستمر لمدة شهرين من أجل التعافي بشكل سليم. 


وشارك سيف عيسى في بطولة أفريقيا للكبار G4 التي أقيمت في أبيدجان بكوت ديفوار وهو يعاني من الإصابة وتمسك بالمشاركة في البطولة. 

وحصل سيف عيسى على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا وحسم التأهل الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

وحرص سيف عيسى على المشاركة في بطولة أفريقيا الأخيرة رغم الإصابة التي يعاني منها في القدم اليمنى من أجل حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو ما حققه اللاعب الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 


وتشهد الفترة الحالية تنفيذ سيف عيسى لبرنامج علاجي مكثف بجانب الالتزام بالبرنامج التدريبي الخاص به والذي يأتي ضمن خطة الاستعدادات والتجهيزات لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سيف عيسى منتخب مصر

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