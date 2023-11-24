بعد اشتباكات الجماهير.. الفيفا يتخذ إجراءات عاجلة ضد البرازيل والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، بعد اشتباكات الجماهير الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين المنتخبين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتأخرت انطلاقة المواجهة، الثلاثاء الماضي على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، والتي فازت فيها الأرجنتين 1-0، لنحو نصف ساعة، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الطرفين.

ودخل الملعب في حالة من الفوضى، بينما حاول اللاعبون إقناع الجماهير بوقف الإشتباكات.

وتقدم قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، زملاءه الذين توجهوا الى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف.

وردت الشرطة على جماهير التانجو باستخدام الهراوات، ما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان: "يمكن للفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية، بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".

وتواجه البرازيل عقوبات بسبب "الانتهاكات المحتملة للمادة 17" من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، المتعلق بالنظام والأمن في المباريات.

ومن جانبها، تواجه الأرجنتين التي ألحقت الخسارة الأولى بالبرازيل على أرضها، في تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم على الإطلاق، عقوبات لـ "إزعاج الجماهير" و"تأخر انطلاق المباراة".

ومن الممكن أن يتعرض الطرفان لغرامات مالية، بالإضافة إلى خوض مباريات دولية على أرضيهما مع إغلاق جزئي أو كلي للملعبين، وهما العقوبتان الأكثر شيوعا.