رخا يكشف تفاصيل جديدة حول الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كشف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل جديدة حول الهدنة التي تمت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال "رخا"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية" تن "، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية بلت جهود كبيرة في الوصول لهدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.



وأوضح، أن مصر نجحت في الهدنة لكسر حدة التصعيد الإسرائيلي الهجمي الوحشي ، مردفا الي أن جيش الاحتلال يسعي الي تهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة.

وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدنة الحالية يمكن أن تساعد في استمررها وبعد ذلك وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

واستطرد السفير رخا حسن ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي أن التهجير القسري لقطاع غزة مرفوض بكل الطرق وأن مصر تقف دائما بجانب القضية الفلسطينية.