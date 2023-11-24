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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتي: المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله

شوقى علام مفتى الجمهورية
شوقى علام مفتى الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وحفظ المقاصد الكلية للشريعة.

وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن  هناك معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسؤولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي؛ لأن المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته.

حديث السفينة


واستشهد شوقي علام بما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا). معلقا: هذا حديث السفينة جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.

 

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