عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني| فيديو

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بلادناْ مرَّتْ بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز هذه المخاطر الجمَّةً والأحداث الجسام.

وأضاف المفتي، خلال حواره برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة.

الواجبات السياسية

واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال: هل المشاركة في الواجبات السياسية كـ الانتخابات وغيرها واجب وطني أم واجب ديني، قائلًا: لا فرق بينها، فـ مقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن؛ فـ الواجبات الوطنية والدينية بينها تكامل وتوافق ولا يوجد بينها أي تعارض.

الإعلامي حمدي رزق الانتخابات الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام برنامج نظرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

أيمن الرقب: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري

إصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ