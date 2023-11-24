المفتي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني| فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بلادناْ مرَّتْ بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز هذه المخاطر الجمَّةً والأحداث الجسام.

وأضاف المفتي، خلال حواره برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة.

الواجبات السياسية

واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال: هل المشاركة في الواجبات السياسية كـ الانتخابات وغيرها واجب وطني أم واجب ديني، قائلًا: لا فرق بينها، فـ مقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن؛ فـ الواجبات الوطنية والدينية بينها تكامل وتوافق ولا يوجد بينها أي تعارض.