الفنان نبيل عيسى: بدايتى كانت كوميدية فى فيلم يانا يا خالتي.. فيديو

كشف الفنان نبيل عيسى أن بدايته الفنية كانت كوميدية في " يانا يا خالتي " مع الفنان محمد هنيدي ودور (فودة) ترك أثر كبير في عقول المشاهدين.

وأضاف الفنان نبيل عيسى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الابتكار في عمل المشاهد ليس بالأمر اليسير، مشيرا إلى أن المسلسل (ما تيجي نشوف) احتاج مشاهد زيادة وهذا يكون وفق السياق الدرامي ورؤية المخرج.

أحب الزرع والأشجار



أكد الفنان نبيل عيسى أن بدايته كانت كوميدية في (يانا يا خالتي) مع الفنان محمد هنيدي، لافتا إلى أن دوره (فودة) أثر كثيرا في عقول المشاهدين، مشيدا بدوره في (المواطن إكس) أيضا.

وبشأن تصميم منزله، قال الفنان نبيل عيسى أحب الزرع والأشجار خاصة في مرحلة سكني بمفردي من مبدأ المسئولية، معلقا: بقيت مدمن زرع دلوقتي لما بدأت أسكن لوحدي، وعندي زرع من 10 سنين عايش معايا.

وعلق نبيل عيسى قائلا: «محمد فراج وخالد كمال من أقرب الناس لي في المجال، ولما بنكون فاضيين يوم الجمعة بنقعد في المحمية الخاصة بي في البيت، وناس كتير اتعلمت مني الزرع».

ولفت نبيل عيسى إلى أن العمل في (غرفة 207) مع محمد فراج كان مختلف جدا وقصة مميزة تشبه الأعمال الأوروبية، معلقا: كنت مجبر أقول كل الدور باللغة الإيطالي، وعلى مدار شهرين أخدت كورسات مع مدرس لغة إيطالية عشان أتقن اللهجة واللغة.