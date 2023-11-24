عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان نبيل عيسى: بدايتى كانت كوميدية فى فيلم يانا يا خالتي.. فيديو

الفنان نبيل عيسى
الفنان نبيل عيسى

كشف الفنان نبيل عيسى أن بدايته الفنية كانت كوميدية في " يانا يا خالتي " مع الفنان محمد هنيدي ودور (فودة) ترك أثر كبير في عقول المشاهدين.

وأضاف الفنان نبيل عيسى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الابتكار في عمل المشاهد ليس بالأمر اليسير، مشيرا إلى أن المسلسل (ما تيجي نشوف) احتاج مشاهد زيادة وهذا يكون وفق السياق الدرامي ورؤية المخرج.

أحب الزرع والأشجار


أكد الفنان نبيل عيسى أن بدايته كانت كوميدية في (يانا يا خالتي) مع الفنان محمد هنيدي، لافتا إلى أن دوره (فودة) أثر كثيرا في عقول المشاهدين، مشيدا بدوره في (المواطن إكس) أيضا.

وبشأن تصميم منزله، قال الفنان نبيل عيسى أحب الزرع والأشجار خاصة في مرحلة سكني بمفردي من مبدأ المسئولية، معلقا: بقيت مدمن زرع دلوقتي لما بدأت أسكن لوحدي، وعندي زرع من 10 سنين عايش معايا.

وعلق نبيل عيسى قائلا: «محمد فراج وخالد كمال من أقرب الناس لي في المجال، ولما بنكون فاضيين يوم الجمعة بنقعد في المحمية الخاصة بي في البيت، وناس كتير اتعلمت مني الزرع».

ولفت نبيل عيسى إلى أن العمل في (غرفة 207) مع محمد فراج كان مختلف جدا وقصة مميزة تشبه الأعمال الأوروبية، معلقا: كنت مجبر أقول كل الدور باللغة الإيطالي، وعلى مدار شهرين أخدت كورسات مع مدرس لغة إيطالية عشان أتقن اللهجة واللغة.

الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد هنيدي الفنان نبيل عيسى المواطن إكس برنامج سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

أيمن الرقب: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري

إصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ