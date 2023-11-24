ضياء رشوان: السيسي استقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن اليوم حافل بما تحمله الكلمة من معني.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن الرئيس السيسي استقبل اليوم رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا لبحث تطورات الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى في أول أيام الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اللقاءات المثمرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يسعى منذ بداية الأزمة الفلسطينية لتهدئة الأوضاء في قطاع غزة.