بالفيديو.. مشاهد من تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين أمام معبر رفح

تداولت فيديوهات من أمام معبر رفح البري، حيث تجري الاستعدادات لإتمام أول دفعة من تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم الأسرى من حماس، وفي طريقهم إلى معبر رفح تمهيدا لتسليمهم للاحتلال عبر معبر عوجا.

ومن جهته، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عبر القاهرة الإخبارية إن "هناك استعدادات عند معبر رفح لاستلام المحتجزين لدى حماس".

مشاهد متداولة من أمام #معبر_رفح_البري.. حيث تجري استعدادات لإتمام أول دفعة من تبادل #الأسرى



- بموجب اتفاق التهدئة المؤقتة بين #إسرائيل و #حماس pic.twitter.com/YGjobZjhbY — خليجية نيوز (@khalejianews) November 24, 2023

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