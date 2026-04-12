مدير تعليم جنوب سيناء تزور كنيسة رأس سدر وتهنئ الأقباط بعيد القيامة

قامت مدير تعليم جنوب سيناء الدكتورة وفاء محمد رضا، عقب جولة ميدانية لعدد من مدارس إدارة رأس سدر التعليمية، بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارتها لكنيسة الشهيد مارمينا ومارجرجس بمدينة رأس سدر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس حسني محمد راشد رئيس مدينة رأس سدر وكان و محمد علي عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، وقيادات الإدارة التعليمية، في مشهد يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وكان في استقبال الوفد قداسة القمص أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء وراعي كنيسة مارمينا ومارجرجس برأس سدر، وقداسة القمص جورجيوس نبيه، راعي الكنيسة، حيث رحّبا بالحضور وأعربا عن تقديرهما لهذه اللفتة التي تؤكد عمق الروابط الوطنية.

وخلال اللقاء، نقل رئيس المدينة تهنئة محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال إلى الحضور بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الله المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.



ومن جانبها، أعربت مدير تعليم جنوب سيناء وفاء محمد رضا عن خالص تهانيها القلبية للإخوة الأقباط، مؤكدة أن هذه المناسبات تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها الشعب المصري، داعية الله أن يحفظ مصر وينعم عليها والاستقرار.