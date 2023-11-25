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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نجيب يبعث رسالة لتشكيل الأهلي قبل مباراة ميدياما

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد نجيب من ملعب أون تايم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبي :"ملعب أون تايم | أحمد نجيب "لاغنى عن تواجد إمام عاشور في وسط الملعب وكهربا في الهجوم في تشكيل النادي الأهلي أمام ميدياما".

 

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مفاجأة بشأن تدخل خالد بيبو لحل أزمة الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من خلال تقديمهما اعتذارا.

وأوضح صادق تصريحات بقناة تن: "خالد بيبو تواصل مع حازم إمام ومحمد بركات لحل أزمة عاشور والشحات باعتذار اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا.

وأضاف إسلام صادق،:"فيتوريا يستعد للاستقرار علي القائمة النهائية ورفض المدرب مواجهة نيجيريا وديا منعا لحدوث أي اجهاد او إصابات خاصة وأنه يري منتخب نيجريا من أقوي المنتخبات بالقارة.

شوبير امام عاشور أحمد نجيب

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