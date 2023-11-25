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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

طارق حشيش
طارق حشيش

أكد طارق حشيش، المستشار المالي لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، كان عقده أكبر بكثير من باقي اللاعبين، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة بين باقي اللاعبين.

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وشدد حشيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن مجلس الإدارة وقتها قدم شكر للمستشار تركي آل شيخ على تبرعه بكامل عقد اللاعب، لكن الواقع أن اللاعب حصل على مستحقاته من خزينة النادي وهو ما أرهقها بشدة.


وأشار إلى أنه اطلع على الأوراق وقت عمله مستشارًا ماليًا للجنة اللواء عماد عبد العزيز ووجد أن خزينة النادي تحملت عقد اللاعب كاملًا رغم أنه كان تبرع من آل الشيخ وهو أمر غريب. 

ويواجه نادي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصل إلى القاهرة مساء امس الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك و أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.

ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكماً رابعاً.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.
 

طارق حشيش نادي الزمالك فرجاني ساسي

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