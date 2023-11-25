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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد المقصود: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك..وسبب رحيل فيريرا عن النادي

احمد عبدالمقصود
احمد عبدالمقصود

أكد أحمد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن هناك حالة من الترابط بين الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة معتمد جمال واللاعبين.

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معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفيدرالية

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قبل مواجهة أبو سليم الليبي.. جلسة بين معتمد جمال ومعاونيه بالزمالك

وقال صودا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "معتمد جمال والجهاز الفني نجحوا خلال الفترة الأخيرة فى إعادة الثقة اللاعبين من جديد وذلك من خلال عقد جلسات معهم".

وأشار أحمد عبد المقصود إلى رفضه للحديث عن الزمالك بأي شكل من الأشكال بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، قائلا: "هناك قنوات عرضت عليا أموالا للحديث عن الزمالك بشكل سيئ ولكنني رفضت ذلك لأنه بيتي ولا يمكن بأى شكل من الأشكال أن أتحدث عن النادي الذى تربيت فيه".


سبب رحيل فيريرا
 

وتابع المدير الفني لفريق بترول أسيوط: "الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، كان يستمع للجهاز المعاون بشكل كبير خلال فترة توليه المهمة الفنية، وكان يعقد مع الجهاز المعاون ورشة عمل ويأخذ برأي الجميع، عكس فيريرا فهو لا يستمع على الاطلاق سوى لرأيه فقط".

وعلق أحمد المقصود على أسباب رحيل البرتغالي  فيريرا، عن تدريب الزمالك خلال الفترة الماضية، قائلا: "فيريرا كان دائما يحب أو يكره اللاعبين وهذا الأمر تسبب فى أزمة مع بعض اللاعبين، وهذا الأمر تسبب فى أزمة داخل الفريق من الناحية النفسية والمعنوية وكان هناك بعض من لاعبي الزمالك يشعرون بعدم حب فيريرا لهم وهو الأمر الذى تسبب فى هبوط مستواهم خلال فترة تواجده مع الفريق".

وأشاد أحمد المقصود بمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مشددا على أن الجميع يعمل لخدمة القلعة البيضاء فقط قائلا: "تعاملت مع بعض الأشخاص المتواجدين داخل المجلس الحالي عندما كنت مع كارتيرون فهم محترمون للغاية ويحبون الكيان ويريدون خدمة النادي و الروح الجديدة داخل النادي من خلال المجلس وهذا الأمر ظهر فى مباراة بيراميدز".

المدير الفني أحمد المقصود بترول أسيوط معتمد جمال الزمالك

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