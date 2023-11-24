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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أبو سليم الليبي.. جلسة بين معتمد جمال ومعاونيه بالزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث معتمد جمال مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للقاء بطل ليبيا.

و أطمأن معتمد جمال من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.


ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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