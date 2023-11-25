عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلول فورية..مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقون أهالي الداخلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بسينما موط بالداخلة، بحضور  حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد.

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني

حيثُ استعرض "جمال الدين" جهود الدولة في مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار اللازمة لإحداث التنمية، كما عرض الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية الساعية لتسوية القضية وإرساء السلام في المنطقة.

وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

دعم دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة.

حصر جميع المنازل القديمة بغرب الموهوب التابعة لهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين المحافظة والهيئة لإنهاء مشكلة سندات الملكية الخاصة بإجراءات تراخيص البناء.

توفير كوادر طبية لجميع الوحدات الصحية بالقرى، وفي حال العجز يتم الاستعاضة بالقوافل ووحدات العلاج عن بعد.

تكليف قطاع الصحة ببحث موضوع "فصل الدم" ببنك الدم بالداخلة، وفي حال الحاجة إلى جهاز تقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفيره.

الوادي الجديد.. "جمال الدين" و"الزملوط" يتفقدان عددا من المشروعات الزراعية

التنسيق بين قطاع الري والأهالي للمساهمة في حل مشاكل الآبار بغرب الموهوب، وتحويل ٢٣ بئرا للطاقة الشمسية.

تكليف ️مركز الداخلة بدراسة وإعداد مقايسة لخط الصرف بقرى الموشية، وتوفير سيارة فنطاس مياه يوميًا للقرى النائية بالتنسيق مع شركة المياه، لحين تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

FB_IMG_1700893914703
FB_IMG_1700893914703
FB_IMG_1700893901674
FB_IMG_1700893901674
FB_IMG_1700893893452
FB_IMG_1700893893452
FB_IMG_1700893886721
FB_IMG_1700893886721
FB_IMG_1700893882244
FB_IMG_1700893882244
FB_IMG_1700893876042
FB_IMG_1700893876042
الجهود المصرى الجمهوري السيد رئيس الجمهورية قضية الفلسطينية مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

السفارة البريطانية في بيروت تطالب بوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد.. "جمال الدين" و"الزملوط" يتفقدان عددا من المشروعات الزراعية

دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة بجامعة الوادي الجديد

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

الكشف عن موعد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بـ الخارجة

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني

الأحجار ومخلفات النخيل لتزيين الفنادق والقرى السياحية بالوادي الجديد.. شاهد

دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري بجامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد تُطلق سلسة من القوافل الزراعية| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد: نشاط في حركة الرياح وطقس مائل للحرارة اليوم السبت

فلسطين.. إسقاط مسيرة إسرائيلية ببلدة قباطية جنوب جنين

أمام عاشور يشارك فيديو من المسجد بصلاة الفجر.. شاهد

طارق حشيش: شركة الكرة واحتراف اللاعبين في أوروبا الحل الأمثل لمشاكل الزمالك

جراثيم أم وباء جديد.. الصين تكشف للصحة العالمية سبب ارتفاع الأمراض التنفسية

السفارة البريطانية في بيروت تطالب بوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل حالتة خطيرة؟| شيخ المنشدين ياسين التهامي يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يعلن التفاصيل

فيديو

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ