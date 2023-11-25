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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم السبت| شاهد

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة طوال الأسبوع.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إننا سنشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا في قيم درجات الحرارة المتوقعة، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية صحراوية مرتفعة درجة الحرارة.

وأضافت سنشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار والظهيرة، ليصبح الطقس مائل للحرارة، ولكن مع دخول فترة الليل ستكون درجة الحرارة مائلة للبرودة.

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واسترسلت: قيم درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ ليلا، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة، ستتسبب في انخفاض الرؤية.

ولفتت إلى أن فرض تساقط الأمطار اليوم منعدمة، ولكن من المتوقع أن نشهد غد تساقط للأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مناشدة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامة.

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