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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد: نشاط في حركة الرياح وطقس مائل للحرارة اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية والتي تعمل على وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة؛ بجانب وجود ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد و السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية.


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع وجود نشاط في حركة الرياح من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، وتتراوح سرعاته بين 35 و45 كم/ساعة، لافتة إلى أن الرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.
 

وأشارت إلى أن الأتربة والرمال المثارة يمكن أن تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة المكشوفة والصحراوية، لذلك يجب القيادة بهدوء تام، ومتوقع استمرارها غدًا أيضًا مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم توك شو صدى البلد

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