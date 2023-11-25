مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا بنسبة 15.5%

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن هناك زيادة في الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بنسبة 15.5 % زيادة عن العام السابق، وهذا وفقًا لـ إحصائيات جهاز التعبئة والعامة والإحصاء، معقبًا: “ونتوقع زيادة أخرى خلال 2023”.



وأوضح “صبري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن زيادة الصادرات لإفريقيا له أسباب عديدة منها وجود الكثير من الاتفاقات الدولية مع القارة الإفريقية مثل اتفاقية الكوميسا.



وتابع الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن الصناعات الهندسية المصرية هي التي تتصدر الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، وصناعات الملابس وصناعات الأخشاب والبتروكيماويات والأسمدة.