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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: نتوقع وصول الصادرات الزراعية المصرية لـ7 ملايين طن لأول مرة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية دائما ما تكون الفائض عن احتياجات السوق المحلي، ولا يُصَدَّر شيء يحتاجه السوق المحلي، كما يُصَدَّر للحفاظ على إنتاجية المواطن والحفاظ على مستوى التسعير الخاص به والعائد المناسب له.

وأضاف "القصير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً في فتح أسواق، والتي تحافظ على الاستدامة والاستمرارية معها بحيث الوُجود في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت في العام الماضي 6.5 مليون طن وهذا رقم كان غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بينما بلغت هذا العام حتى الآن 6.7 مليون طن ولم تنتهي السنة بعد، ومن ثم قد تتجاوز 7 ملايين طن خلال هذا العام.

وأوضح أن مصر تصدر أكثر من  400 صنف في 160 سوق حول العالم، وأصبحت الصادرات المصرية لها اسماً في العالم، ولها إقبال وشهرة.

وعن الثروة الحيوانية، لفت أن الثروة الحيوانية حصلت على دعم الفترة الماضية، ومشروع البتلو وصل إلى أرقام غير مسبوقة، وحجم 
التمويل الذي منح للمشروع أكثر من 8 مليارات جنيه وحوالي أكثر من 43 ألف مستفيد و450 ألف رأس، وهذا أحدث على رواج في السوق.

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