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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«موديز» تؤكد تصنيف العراق مع نظرة مستقبلية مستقرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الإبقاء على تصنيف العراق عند ‭CAA1‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.

وتوقعت أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأمريكا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة، وفق "رويترز".

وأبقت الوكالة على سقف العملة المحلية والأجنبية في البلاد دون تغيير.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، الأسبوع الماضي، أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغ أكثر من 95 تريليون دينار فيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية إلى 95%.

ووفقا لبيانات وجداول أصدرتها الوزارة لحسابات البلاد من شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر الماضي للسنة المالية 2023، أظهرت أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 95%.

ومن خلال جداول المالية اتضح أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر سبتمبر بلغت 95.85 تريليون دينار بعد استبعاد منها الإيرادات التحويلية البالغة 1.36 تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات مع السلف 72.5 تريليون دينار.

بحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 91.46 تريليون دينار وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4.38 تريليون دينار.

وفي أبريل 2023، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط.

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