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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف وتطوير الشوارع الداخلية في كفر صقر بـ3 مليون و600 ألف جنيه

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة..

 وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيداً لأعمال الرصف بإستخدام بلاط الانترلوك بإجمالي 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023  / 2024 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأضاف رئيس المركز أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشوارع الجانبيه والضيقة التي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار  بحي النصر والنهضة والتي تشمل الشوارع الجانبيه وتفريعاته وهي (شارع مطعم توفيق وتفريعاته - شارع الاعداديه بنين و تفريعاته - شارع السجل المدني وتفريعاته - شارع صيدلية حمدي و تفريعاته - شارع احمد الشوبكي و تفريعاته - شارع البنائين  وتفريعاته - شارع السيد احمد و تفريعاته) للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمال وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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