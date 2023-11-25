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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة جنوب سيناء: تجهيز 10 أحواض سمكية في نويبع لإنتاج دورة بلطي

احواض السمك
احواض السمك

تستعد مديرية الزراعة بجنوب سيناء، لإنتاج دورة جديدة من أسماك البلطي بأسعار مدعمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كافة المنتجات الزراعية والسمكية للمواطنين بسعر مخفض، لدعم محدودي الدخل على مستوى المحافظة.


قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة نويبع بقيادة المهندس أحمد رشاد مدير الإدارة والمشرف العام على خليج العقبة وطابا والنقب، تشرف على المزرعة السمكية التي تعمل بنظام الاستزراع المكثف التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتابعت أعمال إنهاء الحصاد النهائي لدورة أسماك البلطي التي جرى بيعها للمواطنين بأسعار مدعمة طبقًا لحجم الأسماك.


وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أنه سيجري إعداد وتجهيز الأحواض المنتجة بالمزرعة لإنتاج دورة جديدة بنحو 3 طن من أسماك البلطي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لأهالي مدينة دهب، مشيرًا إلى أنه جاري توفير الزريعة والغذاء الخاص لنمو هذه الزريعة، وذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة السمكية، وتوفير الأسماك بسعر مدعم للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، ووفقًا لخطة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي في العمل على توفير الغذاء الآمن للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الأسماك الطازجة .


وأشار إلى أن المزرعة السمكية بنويبع أقيمت على مساحة  350 فدانًا، وجرى تقسيمها على 3 مناطق، الأولى على مساحة 39 فدان، وتضم 9 صوب زراعية بينهم 8 صوب دبل وصوبة خشبية، إضافة إلى 10 أحواض سمكية أسطوانية، و3 أحواض ترابية، والمنطقة الأخرى تضم 1.5 فدان، و6 صوب زراعية، والمنطقة الأخيرة مساحتها 310 فدان بينهم 35 فدان منزرعة بأشجار الزيتون.


وأوضح أن الأحواض السمكية التي جرى إقامتها بالمزرعة تعد مزرعة بحثية للاستزراع السمكي المكثف، لتحديد أفضل وأجود أنواع الأسماك التي يمكن استزراعها بجنوب سيناء، وأيضًا أفضل أنواع الأعلاف التي تتغذى عليها الأسماك، مع مراعاة أن تكون  هذه الأعلاف ذات مواصفات قياسية وآمنة بيئيًا، لافتًا إن المزرعة تنتج دورتين كل عام، مدة كل دورة تستغرق 6 شهور.

احواض السمك

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جنوب سيناء مديرية الزراعة احواض السمك دورة جديدة

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