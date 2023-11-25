دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

تصدر الفنان محمد رمضان، محركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب وقوعه في 3 أزمات متتالية، والتي بدأت بصدور حكم عليه بالحبس سنة، وتلتها أزمة الدولارات المطبوع عليها صورته، ثم تناوله مشروبا أمريكيا.

3 أزمات لـ محمد رمضان في 48 ساعة

فوجئ الفنان محمد رمضان، بينما كان يُغني في حفله الذي أًقيم في مدينة الرياض السعودية، بإلقاء الجمهور عليه بعض الدولارات المطبوع عليها صورته، وهو التصرف الذي دفع رمضان إلى إيقاف الحفل؛ حتى يقوم بجمع جميع الدولارات المطبوع عليها اسمه وصورته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.