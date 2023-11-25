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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

صدى البلد

تصدر الفنان محمد رمضان، محركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب وقوعه في 3 أزمات متتالية، والتي بدأت بصدور حكم عليه بالحبس سنة، وتلتها أزمة الدولارات المطبوع عليها صورته، ثم تناوله مشروبا أمريكيا.

3 أزمات لـ محمد رمضان في 48 ساعة 

فوجئ الفنان محمد رمضان، بينما كان يُغني في حفله الذي أًقيم في مدينة الرياض السعودية، بإلقاء الجمهور عليه بعض الدولارات المطبوع عليها صورته، وهو التصرف الذي دفع رمضان إلى إيقاف الحفل؛ حتى يقوم بجمع جميع الدولارات المطبوع عليها اسمه وصورته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أزمة الدولار الفنان محمد رمضان محمد رمضان يهاجم محمد رمضان

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