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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تنظم فعاليات فنية متنوعة.. تفاصيل

انشطة ثقافة الفيوم
انشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

وإستمرارا لاحتفالات عيد الطفولة، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية فنية، تضمنت عروض متنوعة لمواهب ورواد المكتبة، في إلقاء الشعر والغناء والإنشاد، بحضور عدد كبير من طلاب المدارس بطامية.

 

فيما عقد قسم المواهب لقاء نادي أدب الطفل، بمكتبة الفيوم العامة، تضمن اللقاء محاضرة بعنوان '' فن كتابة القصة''، ناقش خلالها الأديب عبد الكريم عبد الحميد الفرق بين الحدوتة، والقصة القصيرة، كما أوضح المقامة والملحمة.

 

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

شهدت مكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، بحضور طلاب مدرسة الشهيد عبد الهادى حسن حسين الابتدائية، قدمت خلاله مسابقات ثقافية وترفيهية، نفذتها انتصار فتحى وهناء حسن، إلي جانب ورشة حكى لقصة '' الفتى الأمين'' تأليف محمدفرج، أدارتها هناء حسن، ومسرح عرائس، واكتشاف مواهب الأطفال.

من جانب آخر، نفذ نادى المرأة بالمكتبة، ورشة أشغال يدوية من الفوم الملون، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة، تم خلالها تنفيذ بعض أشكال هدايا بسيطة للمناسبات، علي شكل قلب ووردة.

 

وتحت عنوان ''سؤال وجواب''، أعدت مكتبة منية الحيط مسابقة ثقافية مع رواد المكتبة، نفذها مصطفى محمد محمود مدير الموقع.

 

بينما نفذ بيت ثقافة اطسا ورشة حكي لقصة '' أسعد سمكة في الدنيا''، تأليف مني ثابت، بحضانة أكاديمية الطفل بإطسا، قدمتها نجاة شعبان مسئول نادي الطفل، تناقش القصة أهمية تعبير الأطفال عن أحلامهم، ومناقشتها مع الأسرة، وأهمية المعرفة والإستفادة من كل ماهو جديد.

 

 

 

ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت ضمن فعاليات مبادرة صوتك أمانة

 

 

 

صوتك أمانة.. ثقافة الفيوم تناقش أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي

 

 

 

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