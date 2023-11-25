ثقافة الفيوم تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة مع طلاب المدارس

يواصل فرع ثقافة الفيوم تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق، شهدت مدرسة العبور الابتدائية بأبشواى، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، نظمها بيت ثقافة ابشواى، تضمنت محاضرة بعنوان '' تعديل السلوكيات الخاطئة'' ناقش خلالها ماجد لطفى مدير الموقع، بعض السلوكيات السلبية مثل التنمر بين الأطفال، والهروب من المدرسة، والعبث بالممتلكات العامة، والإسراف، والسلوك العدواني، أيضا الإستخدام المفرط للموبايل، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أدارت منال عبد الغنى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، إلي جانب ورشة فنون تشكيلية بإشراف الفنان أحمد فهمي.

في ذات السياق، تواصل مبادرة ''أطفالنا'' التي ينظمها قسم ثقافة الطفل بالفرع، فعالياتها، حيث أقيمت احتفالية بمدرسة المنشية الجديدة، بدأت بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء أطفال غزة، تلاها ورشة حكي بالعرائس بعنوان '' فلسطين أرض الأنبياء''، نفذتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، ثم ناقشت الأطفال حول الأحداث التي تدور في فلسطين، إلي جانب عرض عرائس ماريونت علي أنغام التراث المصري والفلسطيني، نفذته نعمه رجب أخصائي ثقافة الطفل.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهد بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية فنية، تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان ''حقوق الطفل''.

و تحدث في الاحتفالية حمدى الأمين مسئول مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن أهم الحقوق التي يجب توفيرها للطفل ومنها؛ حق الطفل فى الرعاية والمأكل والملبس حيث يتكفل به الوالدين حتى ينمو ويصبح شابا يافعا، حقه فى المساواة بينه وبين إخوته، وعدم التفرقة بين الذكور والإناث، حق الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية من جانب الأسرة والمجتمع، تلاها عروض مواهب لرواد الموقع، فى مجال الشعر والغناء، إلي جانب ورشة فنية للرسم الحر دعما لفلسطين، بإشراف الفنان كارم ماهر مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة السلام الإبتدائية ''رياض الأطفال''، تم خلاله مناقشة بالصور بعنوان ''سلوكيات بالمنزل'' حول بعض السلوكيات الخاطئة وتصحيحها، أدارتها رضوى على مشرفة قسم البيئة بالمكتبة، إلي جانب مسابقات ترفيهية خاصة برياض الأطفال، وألعاب قوة ملاحظة، نفذتها هند عبدالتواب وعبير ناجي أمناء المكتبة.

كما أدارت هناء حسن ورشة حكى لقصص من كتاب ''حكايات الطفولة السعيدة'' إعداد ورسوم إياد عيساوى، ناقشت القصة الأولى بعنوان '' اعتنى بأسنانى'' أهمية الإعتدال فى جميع أمورنا، حتي لا تنقلب للعكس، والقصة الثانية بعنوان '' النظافة''، والتي تؤكد علي أن النظافة من الإيمان، لأن النظافة عنوان الحضارة.

واختتم اللقاء بعرض مسرح عرائس للأطفال، أداء عبير ناجى وهند عبدالتواب، وعرض مواهب الأطفال في الغناء، ولعبة الكراسى بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بالموقع، بينما نفذت منار حسين عبد الفتاح أخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم، وورشة رسم مع الأطفال لتعليمهم كيفية رسم علم مصر وعلم فلسطين بلوحة واحدة.

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