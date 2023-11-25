عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة مع طلاب المدارس

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

يواصل فرع ثقافة الفيوم تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق، شهدت مدرسة العبور الابتدائية بأبشواى، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، نظمها بيت ثقافة ابشواى، تضمنت محاضرة بعنوان '' تعديل السلوكيات الخاطئة'' ناقش خلالها ماجد لطفى مدير الموقع، بعض السلوكيات السلبية مثل التنمر بين الأطفال، والهروب من المدرسة، والعبث بالممتلكات العامة، والإسراف، والسلوك العدواني، أيضا الإستخدام المفرط للموبايل، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أدارت منال عبد الغنى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، إلي جانب ورشة فنون تشكيلية بإشراف الفنان أحمد فهمي.

في ذات السياق، تواصل مبادرة ''أطفالنا'' التي ينظمها قسم ثقافة الطفل بالفرع، فعالياتها، حيث أقيمت احتفالية بمدرسة المنشية الجديدة، بدأت بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء أطفال غزة، تلاها ورشة حكي بالعرائس بعنوان '' فلسطين أرض الأنبياء''، نفذتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، ثم ناقشت الأطفال حول الأحداث التي تدور في فلسطين، إلي جانب عرض عرائس ماريونت علي أنغام التراث المصري والفلسطيني، نفذته نعمه رجب أخصائي ثقافة الطفل.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهد بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية فنية، تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان ''حقوق الطفل''.

و تحدث في الاحتفالية حمدى الأمين مسئول مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن أهم الحقوق التي يجب توفيرها للطفل ومنها؛ حق الطفل فى الرعاية والمأكل والملبس حيث يتكفل به الوالدين حتى ينمو ويصبح شابا يافعا، حقه فى المساواة بينه وبين إخوته، وعدم التفرقة بين الذكور والإناث، حق الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية من جانب الأسرة والمجتمع، تلاها عروض مواهب لرواد الموقع، فى مجال الشعر والغناء، إلي جانب ورشة فنية للرسم الحر دعما لفلسطين، بإشراف الفنان كارم ماهر مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة السلام الإبتدائية ''رياض الأطفال''، تم خلاله مناقشة بالصور بعنوان ''سلوكيات بالمنزل'' حول بعض السلوكيات الخاطئة وتصحيحها، أدارتها رضوى على مشرفة قسم البيئة بالمكتبة، إلي جانب مسابقات ترفيهية خاصة برياض الأطفال، وألعاب قوة ملاحظة، نفذتها هند عبدالتواب وعبير ناجي أمناء المكتبة.

كما أدارت هناء حسن ورشة حكى لقصص من كتاب ''حكايات الطفولة السعيدة'' إعداد ورسوم إياد عيساوى، ناقشت القصة الأولى بعنوان '' اعتنى بأسنانى'' أهمية الإعتدال فى جميع أمورنا، حتي لا تنقلب للعكس، والقصة الثانية بعنوان '' النظافة''، والتي تؤكد علي أن النظافة من الإيمان، لأن النظافة عنوان الحضارة.

واختتم اللقاء بعرض مسرح عرائس للأطفال، أداء عبير ناجى وهند عبدالتواب، وعرض مواهب الأطفال في الغناء، ولعبة الكراسى بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بالموقع، بينما نفذت منار حسين عبد الفتاح أخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم، وورشة رسم مع الأطفال لتعليمهم كيفية رسم علم مصر وعلم فلسطين بلوحة واحدة.

 

ثقافة الفيوم تنظم فعاليات فنية متنوعة.. تفاصيل

 

ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت ضمن فعاليات مبادرة صوتك أمانة

405496736_823319483138197_6849653130437971107_n
405496736_823319483138197_6849653130437971107_n
405509362_823320166471462_3608295689306392006_n
405509362_823320166471462_3608295689306392006_n
405512689_823320283138117_3574886610569053047_n
405512689_823320283138117_3574886610569053047_n
405515027_823320189804793_8643118537495839369_n
405515027_823320189804793_8643118537495839369_n
405515630_823320193138126_1243956726513482099_n
405515630_823320193138126_1243956726513482099_n
404529832_823320323138113_6406419859544530390_n
404529832_823320323138113_6406419859544530390_n
405496406_823320416471437_4760789600038672670_n
405496406_823320416471437_4760789600038672670_n
الفيوم اخبار الفيوم عيد الطفولة طلالب المدارس أخبار ثقافة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

ترشيحاتنا

رغم الهدنة.. اندلاع مواجهات مسلحة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

صراع الصدارة.. مانشستر سيتي يتقدم علي ليفربول 1-0 في الشوط الأول

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر حريص على دعم الحافظين لكتاب الله

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

القاهرة الإخبارية : إدخال 120 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ