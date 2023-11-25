تعرض لهجوم كلب ضال| نجاح جراحة معقدة لطفل 3 سنوات بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور محمد سعد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين بالمستشفى، والدكتور عبدالرحمن حسين أخصائي التخدير، والدكتور حسام فايز أخصائي التخدير، وتحت إشراف الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس، قام بإجراء جراحة وجه وفكين دقيقة وذات مهارة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لتثبيت كسور متعددة بالفك السفلي، إثر تعرضه للعقر من إحدى الكلاب الضالة والذي كاد أن يودي بحياته، مما أدى إلى إصابته بتهتك بعظام الفك السفلي والأنسجة من الجهتين، وكسور متعددة بالفك، وتم إجراء الجراحة بنجاح وتثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي بأسلاك معدنية، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين بالمستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه فور وصول الطفل للمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وإعطاؤه الجرعات اللازمة من المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان، وعمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، ومن ثم إجراء العملية الجراحية لتثبيت هذه الكسور، مقدماً الشكر لمدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض وفنيين معمل الأسنان، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.