انتفاضة حزبية جماهيرية متفردة في حب ودعم الرئيس السيسي .. تصدى لمخطط صهيوني بتهجير الفلسطينيين وأنقذ مصر من الإرهاب

تحركات حزبية مكثفة فى المحافظات لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الشهابي:ندعم المرشح الرئاسى السيسي وكل قرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

الغد بمؤتمر البراجيل لدعم السيسى: نعمل للوصول لنسب تصويت تليق بمصر وبمرشحنا

عقدت عدد من الأحزاب خلال الساعات القليلة الماضية مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى المحافظات لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

حيث عقد حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة ، وذلك استكمالا للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في كلمته المهمة والتي بدأها بالحديث عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية سواء في الماضي أو تواجهها فى الحاضر وكيف تصدي لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حنكة و قوة واقتدار.

وأكد الشهابي أن هذه التحديات تمثلت فيما واجهته الدولة علي مدار العشر سنوات الماضية من خطر الارهاب وتصدي الدولة بكل مؤسساتها وعلي راسها الجيش المصري العظيم والشرطة المدنية الشجاعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر علي تطهير الوطن وخاصة سيناء الغالية من خطر الارهاب وفي نفس الوقت مضي في ملحمة البناء والتعمير ورفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح.

وتابع:جميعنا يلمس مدي المشروعات الضخمة والعملاقة التي حدثة في بلادنا علي مدار السنوات الماضية من عمل انفاق وكباري وطرق وتوسيع الرقعة الزراعية وبناء عاصمة إدارية علي احدث ما توصله اليه العلم ومشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف وتطوير المناطق العشوائية والتي لم تمتد اليها يد منذ عقود وغيرها من المشروعات الضخمة والعملاقه والتي شهد بها العالم بأسره.

وأضاف ناجي الشهابي أن الرئيس واجه المخطط الصهيوني الأمريكي ونجح في كشفه امام العالم كله ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء واعتبرها تطهير عرقى وتصفية للقضية الفلسطينية نهائيا وتهديد الأمن القومى للبلاد.

وقال رئيس حزب الجيل أن القائد القوى والحكيم وقف بقوة وصلابة وحسم معلنا رفضه المخطط الصهيو أمريكى غربى ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخططهم الذى يستهدف تهويد الأرض الفلسطينية واعلانها بأنها تهويد لأرض فلسطين أى جعل فلسطين ارض بلا شعب فلسطينى ، كما أن الرئيس السيسى بهذا الموقف العربى العظيم أكد أن مصر هى قائدة العرب وان قائدها هو زعيم العرب القوى.

وأشار رئيس حزب الجيل فى كلمته إلى قيام الرئيس السيسى بتنويع مصادر السلاح للجيش المصرى فأصبح يمتلك احدث الأسلحة الغربية وايضا احدث الأسلحة الشرقية، ليجعل مصر قوة عظمى فى المنطقة الشرق أوسطية و لها كلمة قوية وصاحبة موقف واضح واصبح الجيش المصرى بالمرتبة التاسعة عالميا، قادرة على حماية حدود بلاده وأمنه القومى.

وأنهى الشهابي كلمته لذلك كله نحن في حزب الجيل ندعوكم في هذه الانتخابات الرئاسية إلى انتخاب الرجل القوى القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها ،و ندعوكم إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030 لتواصل مصر سجل الانتصارات وكتابة التاريخ وصنعه.

هذا وقد حضر المؤتمر من قيادات الحزب كل من لواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام الحزب ومحمد القاضى نائب رئيس حزب الجيل والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل ومشيرة حسين الأمين العام المساعد للحزب و أمينة المرأة بالحزب وعلي قاعود امين محافظة سوهاج وعضو تنسقية شباب الاحزاب ودكتور احمد عبد القادر امين قطاع شمال الجيزة وأنور محمد عضو اللجنة العليا لحزب الجيل و سامح سعيد أمين العلاقات العامة والإعلام بقطاع شمال الجيزة.

ونظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى أمس الجمعة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع امانة حزب الغد بمركز أوسيم وذلك ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وأشرف على إعداد واستعدادات المؤتمر الدكتور رزق مبروك مساعد رئيس الغد للتواصل الجماهيرى بالجيزة وابن قرية البراجيل وتابع مركزيا وقدم المؤتمر المستشار سمير عليوه نائب رئيس حزب الغد للشؤن القانونية والادارية.

حضر المؤتمر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد و جميع قيادات الغد المركزية و قيادات المجلس المصرى للقبايل المصرية والعربية ، كما حضره ضيوف حزب الغد النائب السابق رجب هلال حميدة عن حزب ارادة جيل و اسامة الشاهد عن حزب الحركة الوطنية كما حضره بعض قيادات حزب مستقبل وطن بالجيزة، حيث احتشد اهالى قرية البراجيل وأهالى بعض قرى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة لاستقبال رئيس الغد وضيوفه الكبار دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أننا جئنا إليكم فى البراجيل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونحن جميعا كأحزاب نعمل من أجل مرشحنا المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل توسيع المشاركة والتصويت فى الانتخابات القادمة وأن يكون حجم التصويت يليق بسمعة مصر ومكانة رئيسها فنجاح الرئيس ب 20 مليون يختلف عن نجاحه ب 5 ملايين صوت.

وأضاف "موسى" : علينا أيضا ان نفكر فى مرحلة مابعد الانتخابات ، وأن نكون جميعا جاهزين بالأفكار والرؤى التى نساهم بها فور بداية فترة الرئاسة الجديدة التى تبدأ فى 3 أبريل القادمة ، مشيرا إلى أن التحديات تلح وتطلب أفكارا غير نمطية وخارج الصندوق وعلينا أن نتكاتف جميعا كى تتجاوز مصر هذه الأزمة الاقتصادية.

وأضاف رئيس الغد "ثقتى كبيرة فى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوزه بالانتخابات وبجدارة واستحقاق ايضا ولكن يجب علينا ألا نركن لهذه الثقة وأن نعمل جميعا من أجل فوز مشرف لمرشحنا نباهى به العالم ونسبة تصويت تليق بإنتخابات الرئاسة المصرية وندعوا كل المصريين للنزول والمشاركة والتعبير عن الإرادة الوطنية المصرية ونهدف الى نسبة تصويت تصل الى 30٪ من حجم الهيئة الناخبة على الاقل و بما لايقل عن 20 مليون ناخب.

كان حزب الغد قد قرر ان مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما انضم حزب الغد رسميا للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى( 24-30) واصبح حزب الغد ضمن التكتل الحزبى الواسع والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستهدف حزب الغد بمؤتمره الجماهيرى أهل الريف المصرى وبسطاء المصريين كشريحة مهمة وفاعلة وطنيا ، وعمل على الوصول آلى الطبقات الاجتماعية الشعبية البسيطة حيث توجه لها بخطابه السياسي.