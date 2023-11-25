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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

صدى البلد

تعيش شركة ستاربكس مصر في ظروف استثنائية خلال الفترة الحالية، حيث بدأت تواجه تحديات جسيمة نتيجة لتأثيرات حملة المقاطعة الواسعة التي شهدتها بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وسنلقي نظرة عن كثب على تداولات الشركة وكيف تعاملت مع هذه التحديات.

الإعلان عن تسريح موظفين

وأكدت مصادر موثوقة أن ستاربكس مصر اتخذت خطوات حاسمة في الأيام الأخيرة من خلال تسريح عدد من موظفيها، وذلك بسبب انخفاض كبير في حجم المبيعات. 

ويُعزى هذا التراجع إلى حملة المقاطعة التي قادها الجمهور المصري رداً على الأحداث الأليمة في غزة.

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