وزير فلسطيني سابق: نشكر مصر على مجهوداتها في إتمام صفقة تبادل الأسرى

علق أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وآخر مستجدات عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال أشرف العجرمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك جهود مكثفة من مصر من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية وكافة بنودها".

وأضاف أشرف العجرمي:" الأسرى الفلسطينيين متواجدين في مركز سجن عوفر ومن المرجح إتمام العملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الليلة ".

وتابع أشرف العجرمي: "الهدنة الإنسانية في غاية الأهمية للمدنيين في قطاع غزة لالتقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الضرورية للحياة ".

واكمل اشرف العجرمي:" يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة"، مضيفا:" ونقدم الشكر إلى مصر على مجهوداتها في إتمام صقة تبادل الأسرى ".