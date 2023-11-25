أحمد موسى: محدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية زي مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السادات كان يتحدث عن القضية الفلسطينية في أي تحرك مصري بعد حرب أكتوبر 1973.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في أكتوبر 1978 أكدت مصر أن إجراءات بناء الثقة يجب أن تتخذ فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لخلق جو إيجابي لخفض التوتر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "منذ 1978، طلبت مصر تنفيذ إسرائيل لعدد من الإجراءات، وفي مقدمتها، تجميد إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش عمل للقضية الفلسطينية زي مصر، ومحدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية ز مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "مصر لم تتخذ أي خطوة للحصول على السلام إلا ومعها فلسطين، وضرورة تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة".