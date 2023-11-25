قيادي في حماس: ندعو لتسيير جسور جوية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

دعا القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، إلى تسيير جسور جوية للمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لحركة حماس في لبنان، حول تطورات عملية تبادل الأسرى، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا القيادي في حماس أسامة حمدان دول العالم إلى تكثيف مساعداتها إلى غزة وإدخال مستشفيات ميدانية.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن اليومين الماضيين كُشف خلالهما حجم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح حمدان أن ما وصل من شاحنات إغاثة إلى شمال غزة، هو نصف ما كان متفق عليه.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: نجدد الرفض القاطع لمشاركة قوات أجنبية في إدارة قطاع غزة.

وأعرب القيادي في حماس، أسامة حمدان، عن التزام الحركة ببنود اتفاق التبادل؛ طالما التزم الاحتلال بمعايير الاتفاق، مؤكدا أن المقاومة ستبقى الدرع الواقي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى، لم يكن ليتحقق؛ لولا بطولة الشعب الفلسطيني والمقاومة.