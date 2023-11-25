أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عقد مؤتمرا صحفيا أمس مع رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا بشأن تطورات الأوضاع في غزة.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث بقوة لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منذ 1948 موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وهو الدعم لمصالح الشعب الفلسطيني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة "، مضيفا:" يجب أن يتم استغلال فرصة تعاطف دول كثيرة مع القضية الفلسطينية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لبحث مشروع القرار العربي الجديد بشأن الأحداث في غزة ".