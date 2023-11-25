إعلام عبري: أهالي الأسرى الإسرائيليين يرغبون في تمديد الهدنة بقطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، يرغبون في تمديد الهدنة بين الاحتلال وقطاع غزة.

وذكرت فضائية "آي 24" العبرية، أن هناك حالة من الغضب والقلق لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين بسبب تأخير الإفراج عنهم بعد إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراحهم بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الهدنة.

وأفادت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم السبت نقلًا عن مصدر أمني لم تسمه، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم الرهائن الإسرائيليين بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.