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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صيد في الماء العكر|محامي محمد رمضان يكشف تفاصيل صدور حكم بالحبس ضد «نمبر1»

أزمات محمد رمضان
أزمات محمد رمضان

كشف المحامي أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان عن تفاصيل صدور حكم ضد موكله خلال الأيام الماضية. 


وقال "الجندي"، خلال برنامج" حضرة المواطن"، علي فضائية “ الحدث اليوم”، إن الفنان محمد رمضان من ضمن الفنانين في مصر الذين يمتلكون أعمالاً فنية قيمة ويقدمون أعمالاً فنية قيمة.

وأوضح محامي الفنان محمد رمضان، تفاجأنا بأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بصدور حكم غيابي علي موكلي ولكن الغريب ان الحكم الصادر ضد موكلي قديم ومر عليه أكثر من 3 شهور وتم الطعن عليه بالطرق القانونية.

وأشار إلى أن الغريب أن هناك أخبارًا كثيرة انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بصدور حكم ضد الفنان محمد رمضان ولم يتحدث أحد من المواقع عن أن الحكم قديم وتم الاستئناف عليه.

وأردف المحامي أحمد الجندي، أنه قبل الحلفة الأخيرة للفنان محمد رمضان في الرياض انتشرت تلك الأخبار بصورة كبيرة علي المواقع الإخبارية وهذا يضع علامة استفهام كبيرة وتساءل لماذا يتم تدول هذه الأخبار القديمة في الوقت الحالي وما الهدف من ذلك.

الحكم الصادر ضده منذ 3 شهور ماضية 

وعقب قائلا: لماذا لا تتحدث المواقع الإخبارية عن أن الفنان محمد رمضان قدم استئنافاً علي الحكم الصادر ضدة منذ 3 شهور ماضية وليس هناك أحكام ضده حتي الآن.  

وأردف المحامي ، أن من يفعل ذلك يريد الصيد في المياه العكر، معقبًا أن من يفعل ذلك لن يفسد العلاقات بين المصريين والسعوديين.

محمد رمضان الحبس مصر اعمال فنية الفنانين التواصل الاجتماعي الحكم

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