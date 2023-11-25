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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشحات يضرب ميدياما الغاني بالهدف الثاني للأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

نجح حسين الشحات في إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وسجل الشحات في تسجيل الهدف بعد تسديدة قوية ليتصدى لها الحارس ويتابعه الشحات بتسديدها في المرمى في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وكان نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وسجل كهربا الهدف في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تسديدة من إمام عاشور ليقوم بلعبها برأسه لتسكن شباك الفريق الغاني.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وما زالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت الدقائق الأولى هجمة خطيرة من النادي الأهلي بتسديدة من إمام عاشور التى ارتطمت بالقائم، لترتد لكهربا الذي يلعبها برأسه؛ لترتطم مرة أخرى في القائم، في فرصة مزدوجة للأهلي، ليرد بعدها الفريق الغاني بانفراد على مرمى الشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة من أمام مهاجم ميدياما.

وفي كرة أخرى من عرضية كريم الدبيس ليلعبها كهربا برأسه، لتذهب إلى إمام عاشور، ليلعبها برأسه لكن الحارس يتألق في إنقاذها.

وفي الدقيقة 6 شن الفريق الغاني محاولة هجومية خطيرة بتمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد الشناوي نجح في ابعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول ليتدخل الجهاز الطبي، ويعود مرة أخرى للمعلب.

وفي الدقيقة 22 شن الأهلي محاولة هجومية بانطلاقة عن طريق كريم فؤاد على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 23 أضاع حسين الشحات فرصة محققة من التهديف بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض محمد عبد المنعم لإصابة خطيرة في رأسه؛ بعد تدخله مع زميله محمد الشناوي داخل منطقة دفاع الأهلي، ليتوقف اللعب في الحال، ويتدخل الجهاز الطبي لإسعافه وعودته مرة أخرى لأرض الملعب.

تشكيل الأهلي
أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض به لقاء ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع

محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط

مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم

حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا

وعلى دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

الأهلي وميدياما
المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

حسين الشحات الأهلى ميدياما الغاني بطولة دوري أبطال إفريقيا استاد السلام محمود عبد المنعم كهربا كهربا

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