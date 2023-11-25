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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثروة للتأمين: الشركة ابتكرت برامج تخدم العملة في كل المجالات

سامح الشوربجي، مساعد
سامح الشوربجي، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة

قال سامح الشوربجي، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إن الشركة تواصل نجاحها بمختلف القطاعات لديها، حيث تحقق نجاحات متعددة ومشرفة.

وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى، في برنامج بيزنس، عبر فضائية "صدى البلد 2"، مساء اليوم السبت، أن الشركة ابتكرت بعض البرامج التأمينية التي تخدم العملة في كل المجالات.

وأشار مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إلى أن تأمين الحريق من أفضل برامج التأمين التي تقدمها الشركات للمواطنين، مردفا بأن تغطيات الحريق مهمة بدرجة كبيرة، ويختلف التأمين من المدرسة إلى المصنع والفندق والمباني الإدارية، وكل وثيقة تختلف عن الأخرى.

البرامج التأمينية 

ولفت سامح الشوربجي، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إلى أن تأمين الحريق البسيط، يغطي الحريق عن الصواعق والتفاعلات الكيماوية والمباني السكنية.

التامين الشوربجي بيزنس شيماء موسى البرامج التأمينية

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