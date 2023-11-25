ثروة للتأمين: الشركة ابتكرت برامج تخدم العملة في كل المجالات

قال سامح الشوربجي، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إن الشركة تواصل نجاحها بمختلف القطاعات لديها، حيث تحقق نجاحات متعددة ومشرفة.

وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى، في برنامج بيزنس، عبر فضائية "صدى البلد 2"، مساء اليوم السبت، أن الشركة ابتكرت بعض البرامج التأمينية التي تخدم العملة في كل المجالات.

وأشار مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إلى أن تأمين الحريق من أفضل برامج التأمين التي تقدمها الشركات للمواطنين، مردفا بأن تغطيات الحريق مهمة بدرجة كبيرة، ويختلف التأمين من المدرسة إلى المصنع والفندق والمباني الإدارية، وكل وثيقة تختلف عن الأخرى.

البرامج التأمينية

ولفت سامح الشوربجي، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة للتأمين، إلى أن تأمين الحريق البسيط، يغطي الحريق عن الصواعق والتفاعلات الكيماوية والمباني السكنية.