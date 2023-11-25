رئيس التنمية الصناعية السابق: مصر حققت إنجازات في القطاع رغم التحديات

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن الصناعة أهملت على مدار عدة عقود تصل لـ30 عامًا، ولكن خلال آخر 5 سنوات بدأت الدولة تهتم بالصناعة، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وكباري ومحاور وسكك حديدية ووسائل نقل وموانئ بحرية وجافة.



وتابع "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الحروب المنتشرة في بعض مناطق العالم أثرت على سلاسل الإمداد والتوريدات وتكلفة الاستيراد أو طريقة التصدير، ولكن رغم ذلك نجحت مصر في تحقيق إنجازات قوية جدًا في مجال الصناعة.



ولفت إلى أن مصر قامت بتوفير العديد من الأراضي والمجمعات الصناعية على مستوى جميع الصناعات، وهذا يأتي في إطار التجهيز للصناعة التي تساعد مصر، مشيرًا إلى ان الصناعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأضاف أن الصناعة تعمل على تقليل الفجوة الإستيرادية بصورة كبيرة، وزيادة الصادرات، وهذا لن يحدث إلا من خلال توطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العمل في مجال الصناعة بشكل تقليدي لن يؤدي إلى نتائج كبيرة في القطاع الصناعي.



وأشار إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة تنفيذية بأهداف محددة حول تطوير القطاع الصناعي، خاصة أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي معروفة للجميع