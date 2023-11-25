وزير التعليم: توفير أي مُعلم مفضل للطلاب في مجموعات الدعم المدرسية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه تم تغيير سياسة مجموعات الدعم المدرسية "مجموعات التقوية"، موضحًا أنه تم تخصيص عدد من المدارس في كل إدارة تعليمية، وتجميع الطلاب بها، وتوفير المعلم الذي يختاره الطالب بنفسه.

وأشار "حجازي"، خلال حوار تلفزيوني مع برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم إلغاء فكرة فرض مدرس المدرسة على الطالب في مجموعات الدعم المدرسي، حيث أنه سيتم توفير المدرس الذي يُجمع عليه الطلاب؛ من أجل التدريس في هذه المجموعات، موضحًا أنه سيتم توفير المدرس لهذه المجموعات، حتى لو لم يكن يعمل في الوزارة.

وزارة التربية والتعليم

وأوضح أنه سيتم عمل تصريح للمدرسين خارج وزارة التربية والتعليم؛ للتدريس في مجموعات الدعم المدرسية، وسيتم مد هؤلاء المعلمين بـ “أدلة معلم، ونماذج اختبارات”، ويتم تجهيز الطلاب لفهم عميق يتماشى مع سياسة الوزارة.

ونوه بأن هناك طلاب يتعلمون في أماكن، ولا يؤدون في الامتحانات؛ بسبب عدم وجود فلسفة التعليم الجديدة، ولذلك يتعرض الطلاب لهذه الصدمة.