شيماء موسى تكشف تفاصيل مبادرة “إيد في إيد” لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد

قالت الإعلامية شيماء موسى، إن البنك الزراعي المصري أطلق مبادرة" إيد في إيد"، بكافة محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.



وأضافت شيماء موسى، خلال برنامج "بيزنس" المذاع على قناة صدى البلد2، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شهد المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة بورسعيد.



وأشارت شيماء موسى، إلى أن المؤتمر تحدث عن المبادرة التي تستهدف تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في محافظة بورسعيد، لافتة إلى أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضافر الجهود لتحسن جودة حياة المواطنين.

وأضافت الإعلامية شيماء موسى، أن المبادرة تسعي لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وتحسين مستوي المعيشة كما شهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات الأكثر احتياجا في المحافظة بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء للمواد الغذائية الصالح الألف من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة.