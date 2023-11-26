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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول مفهوم الأخوة فى الدين بمركز شباب النجيلة بسيناء

الرواق الازهري بسيناء
الرواق الازهري بسيناء

نظمت منطقة الأزهر الشريف بشمال سيناء،  فعاليات الأسبوع الرابع من برنامج الرواق الأزهرى (النسخة الثانية)،  من خلال إقامة ندوة توعوية دينية ذات طابع اجتماعي وتنموي  بعنوان ( مفهوم الأخوة فى الدين ) وذلك بمركز شباب النجيلة التابع لأدارة رمانة .. تأتي الندوة فى إطار التقويم الفكري والعقائدي للنشء وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة و نبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع .


وقد أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وجيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدرة المركزية لتنمية النشء،  وإيمان عثمان مدير عام الأإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، وإشراف عام ومتابعة الدكتور عبد الله محي الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالأدارة المركزية لتنمية النشء .


سلسلة ندوات:

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن الندوة تمثل   حلقة  من سلسلة ندوات دورية  مرتقبة متنوعة الموضوعات ..حيث تجرى كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى بمختلف المحافظات .
 

حاضر فى الندوة  فضيلة الواعظ محمد سلامة فى ظل متابعة وتنسيق مشترك مع الأستاذ حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى والأستاذ إيهاب الزرباوي مشرف ومتابع ملف برنامج الرواق الأزهرى بإدارة تنمية النشء.

 

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